MAINBURG, LKR. KELHEIM. Am 19.06.2025 kam es gegen 04:03 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A93 zwischen der Anschlussstelle Elsendorf und der Anschlussstelle Siegenburg in Fahrtrichtung Regensburg.

Hierbei befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw die A93 in Fahrtrichtung Regensburg. Beifahrerin war seine 35-jährige Partnerin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit zwei Bäumen.

Die 35-jährige Beifahrerin verstarb nach dem Zusammenstoß daraufhin noch an der Unfallörtlichkeit. Der 23-jährige Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall mittelschwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Unfallanalytisches Gutachten bezüglich des genauen Unfallhergangs wurde in Auftrag gegeben.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Mainburg, Tel. 08751/8633-0

Veröffentlicht: 20.06.2025, 07.20 Uhr