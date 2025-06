Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden zwischen Saulengrain und Erisried

STETTEN. Am Donnerstag, den 19. Juni 2025, kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Saulengrain und Erisried. Ein 67-jähriger Motorradfahrer mit Sozius wollte eine 6-köpfige Rollergruppe überholen. Während dem Überholmanöver bog der erste Mopedfahrer der Gruppe nach links ab, um zu wenden.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 56-jährigen Mopedfahrer auf. In der Folge stürzten sowohl der Motorradfahrer als auch der Mopedfahrer zu Boden. Der Motorradfahrer und seine 65-jährige Sozius erlitten schwere Verletzungen. Auch der Mopedfahrer wurde schwer verletzt.

Alle drei Verletzten wurden umgehend mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Sozia des Motorradfahrers wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Beide Krafträder waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Erisried sperrte die Straße während der Unfallaufnahme komplett, um eine sichere und zügige Bearbeitung des Vorfalls zu gewährleisten. (PI Mindelheim)

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Unteregg und Oberegg

UNTEREGG. Am Dienstag, den 19. Juni 2025, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Unteregg und Oberegg. Ein 48-jähriger Motorradfahrer versuchte, einen Pkw zu überholen, übersah jedoch einen entgegenkommenden Pkw, was zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw führte.

Der Aufprall war so heftig, dass sowohl der Fahrer des Pkws als auch der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 40-jähriger Pkw-Fahrer wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, während der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Unteregg sperrte die Straße während der Unfallaufnahme. (PI Mindelheim)