Am Donnerstag, 19.06.2025, um 10.42 Uhr, kam es im Gemeindebereich Geisenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger VW-Fahrer befuhr die LA 21 von Kumhausen kommend in Richtung Geisenhausen und bog an der Einmündung zur Landshuter Straße (LA 8) nach links Richtung B 299 ab. Beim Einbiegen übersah der Fahrer einen vorfahrtberechtigten 51-jährigen Motorradfahrer, der auf der LA 8 von der Bundesstraße kommend in Richtung Geisenhausen fuhr.

Durch den Zusammenprall wurde der Yamaha-Fahrer so schwer verletzt, dass dieser trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und einer Rettungshubschrauberbesatzung noch am Unfallort verstarb.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst entfernt, der Pkw war noch fahrbereit. Für die Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich mehrere Stunden gesperrt. Die erforderlichen Straßensperrungen und die Absicherung der Unfallstelle wurden durch die FFW Geisenhausen übernommen. Um 13:45 Uhr konnte der Unfallbereich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Durch ausgelaufenes Benzin des Motorrads wurde die Straße im Kurvenbereich verunreinigt und entsprechende Warnschilder durch die Straßenmeisterei aufgestellt.

