950. Einbruch in Wohnung – Sendling

Am Dienstag, 17.06.2025, zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontür in eine im ersten Stockwerk befindliche Wohnung. Nachdem der oder die unbekannten Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten, entwendeten sie Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrags. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

An Tatort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Pählstraße, dem Clemens-Bolz-Weg und der Loisachstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

951. Verstoß gegen das Waffengesetz – Au

Am Montag, 16.06.2025, gegen 18:20 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Polizei München mehrere Mitteilungen darüber, dass sich mehrere Personen unberechtigt auf dem Flachdach eines Wohngebäudes sowie dortigen Dachterrassen aufhielten. Eine der Personen würde zudem mit einer Schusswaffe hantieren. Sofort begaben sich zahlreiche Einsatzkräfte zum Tatort.

Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei den verdächtigen Personen um fünf Jugendliche handelt. Diese konnten im weiteren Verlauf angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich hierbei um zwei 14-Jährige, einen 15-Jährigen, einen 16-Jährigen sowie einen 17-Jährigen, alle mit Wohnsitz in München.

Bei dem 16-Jährigen wurde im Rahmen der Durchsuchung eine Soft-Air-Pistole und bei dem 15-Jährigen ein Pfefferspray aufgefunden. Beides wurde sichergestellt.

Die Jugendlichen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 26 führt die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie Hausfriedensbruchs.

952. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in ein Bildungsinstitut – Lehel

Im Zeitraum von Freitag, 12.07.2024, 13:50 Uhr, bis Montag, 15.07.2024, 07:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten eines Bildungsinstitutes zu verschaffen. Da dies nicht gelang, schlug er die Scheibe ein und flüchtete, ohne in das Gebäudeinnere einzudringen. Anschließend flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte im Nachgang eine DNA-Spur, die der Täter am Tatort hinterlassen hatte, ausgewertet werden. Diese führte zu einem 36-Jährigen mit Wohnsitz in Nürnberg. Er befindet sich aktuell wegen anderweitiger Einbruchsdelikte in Haft.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an und werden durch das Kommissariat 52 geführt.

953. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 13:50 Uhr, fuhr eine 65-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Rümannstraße in Richtung Leopoldstraße entlang. Hinter ihr fuhr eine 39-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München, mit einem VW Pkw in gleiche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 68 überholte die 39-Jährige die Fahrradfahrerin und touchierte diese dabei mit ihrem Pkw.

Die 65-Jährige stürzte daraufhin mit dem Fahrrad zu Boden und wurde dabei verletzt. Anschließend wurde sie von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall jeweils leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

954. Verkehrsunfall; Lkw beschädigt Oberleitung – Giesing

Am Mittwoch 18.06.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Lkw mit Sattelauflieger die Chiemgaustraße. An der Kreuzung zur Schwanseestraße durchfuhr er die Bahnunterführung in Fahrtrichtung Balanstraße, welche auf eine Durchfahrtshöhe von 3,5 m beschränkt ist. Da das Fahrzeug der Höhenvorgabe nicht entsprach bliebt der Sattelauflieger an der Oberleitung der Trambahn hängen, welche daraufhin riss.

Der unbekannte Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Reparaturarbeiten an der Oberleitung wurde ein Fahrstreifen der Chiemgaustraße gesperrt und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer und dessen weißen Lkw mit Sattelauflieger machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

955. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Bedrohung – Altstadt

Am Donnerstag, 19.06.2025, gegen 00:05 Uhr, befanden sich ein 56-Jähriger und ein 53-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, sowie ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einer Parkanlage am Sendlinger Tor. Dort wurden sie von einem 50-Jährigen mit Wohnsitz in Augsburg angesprochen, der die Herausgabe von Gegenständen forderte. Als die drei der Aufforderung nicht nachkamen, zog der 50-Jährige einen spitzen Gegenstand und bedrohte sie damit. Zwei der Männer entfernten sich daraufhin in Richtung Sendlinger Tor und informierten den Polizeinotruf 110.

Der 50-Jährige folgte den beiden Männern zum Sendlinger Tor, wo er durch eine bereits eingetroffene Streifenbesatzung angetroffen wurde. Nachdem der 50-Jährige nach wie vor den spitzen Gegenstand in der Hand hielt wurde er unter Vorhalt der Dienstwaffe aufgefordert diesen wegzulegen und anschließend festgenommen. Er wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Der 50-Jährige wurde wegen Bedrohung und eines versuchten Raubdelikts angezeigt. Er wurde nach medizinischer Versorgung und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird ein Richter im Lauf des heutigen Tages über die weitere Haftfrage entscheiden.

Während des Polizeieinsatzes kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen des Fahrzeug- und Trambahnverkehrs am Sendlinger Tor.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

956. Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen – Oberhaching

In der Zeit von Sonntag, 15.06.2025, bis Montag, 16.06.2025, gegen 06:45 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam fünf abgestellte Pkw in Deisenhofen. Aus den Fahrzeugen wurden jeweils Infotainmentsysteme entwendet.

Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gleißentalstraße, Josefstraße, Waldstraße, Am Eschtor, Sauerlacher Straße (Oberhaching OT Deisenhofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ähnliche Schäden an ihren Pkw festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.