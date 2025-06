949. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Gewaltdelikt – Allach-Untermenzing

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 09:50 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München über eine verletzte Person nach einem gewalttätigen Angriff in einem Wohngebäude informiert. Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Tatörtlichkeit.

Nach erstem Ermittlungsstand hatte ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München einen 42-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Hierbei erlitt der 42-Jährige mehrere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er konnte sich anschließend aus dem Gebäude auf die Straße begeben, wo Passanten auf ihn aufmerksam wurden. Der 42-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo die Verletzungen operativ versorgt werden mussten.

Der 36-jährige Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf noch vor Ort durch die Polizeibeamten festgenommen werden.

Die Details zur Klärung des genauen Tatablaufs sind Gegenstand der Ermittlungen. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch das Kommissariat 11 übernommen.