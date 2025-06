STOCKHEIM, LKR. KRONACH. Am Mittwochvormittag kam es im Stockheimer Ortsteil Burggrub zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrrad. Der 14-jährige Fahrradfahrer starb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Ein 33-Jähriger fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Skoda von der Bundesstraße B89 kommend auf der Sonneberger Straße in Richtung Burggrub. Der 14-jährige Fahrradfahrer kam in Burggrub von rechts aus der Straße „Lochbach“ und kollidierte mit dem Skoda. Der 33-Jährige alarmierte über die Integrierte Leitstelle Coburg sofort Rettungskräfte und einen Notarzt. Trotz aller Bemühungen starb der 14-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Der 33-Jährige erlitt einen Schock und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Auto ist gering.

Kräfte der Polizeiinspektion Kronach sperrten die Sonneberger Straße mit Hilfe der Feuerwehr bis 14.40 Uhr. Die Beamten erhielten außerdem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg von einem Sachverständigen Unterstützung bei der Unfallaufnahme.