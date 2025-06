MÖTZING, LKR. REGENSBURG. In Mötzing steht derzeit ein Wohnhaus in Vollbrand. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Großeinsatz. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit können keine weiteren Angaben zu den Hintergründen, Brandursache usw. gemacht werden – sie sind Gegenstand laufender Ermittlungen.