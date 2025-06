940. Verkehrsdelikt – Schwanthalerhöhe

Am Montag, 16.06.2025, fand von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr, die sich jährlich wiederholende Veranstaltung „Blade Night“ statt. Für die Sicherheit der rollschuhfahrenden Veranstaltungsteilnehmenden wurden temporäre Straßensperren eingerichtet.

Gegen 22:55 Uhr fuhr der Großteil der Veranstaltungsteilnehmer auf der Martin-Greif-Straße in Richtung Theresienwiese. Einer der eingesetzten ebenfalls auf Rollschuhen fahrenden Ordner, ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München, sperrte an der Kreuzung der Martin-Greif-Straße mit der Schwanthalerstraße den Fahrstreifen in Richtung stadteinwärts.

Hierbei bemerkte er auf der Schwanthalerstraße einen Pkw, Mercedes, welcher die Sperrung des 63-Jährigen über den gegenläufigen Fahrstreifen umgehen und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, um seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fortsetzen zu können.

Um dies zu verhindern, stellte sich der 63-Jährige direkt vor den herannahenden Pkw. Der Fahrzeugführer, ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München, ignorierte den 63-Jährigen und schob ihn mit seiner Fahrzeugfront weiter in Richtung Kreuzungsbereich. Der Pkw kam erst zum Stillstand, als sich ein weiterer Ordner, ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München, ebenfalls vor dem Fahrzeug positionierte.

Der 63-Jährige sowie der 31-Jährige wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

941. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwabing-West

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15.06.2025, 22:00 Uhr, und Montag, 16.06.2025, 17:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw Honda, in dem er in den Lack der Fahrzeugfront ein Symbol mit Bezug zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie weitere nicht politische Symbole einritzte. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Prinz-Eugen-Straße, der Belgradstraße und der Düsseldorfer Straße (Schwabing-West), Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

942. Politisch motivierte Schmierschriften – Obergiesing

Am Donnerstag, 12.06.2025, zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an einer Kapelle sowie an mehreren Gedenksteinen politische Schmierschriften mit Bezug zum Veteranentag der Bundeswehr an. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Kiesmüllerstraße, dem Kulmbacher Platz, und Landrichterstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

943. Staatsschutzrelevantes Delikt – Neuaubing

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.06.2025, 17:35 Uhr, bis Freitag, 13.06.2025, 13:00 Uhr, warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe einer Moschee ein. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Papinstraße, Fritz-Bauer-Straße und Am Bahnsportplatz (Neuaubing), Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

944. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 17.06.2025, gegen 16:10 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Triumph Motorrad auf der Schenkendorfstraße in Richtung Bogenhausen.

Zeitgleich fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Kleintransporter ebenfalls auf der Schenkendorfstraße in gleicher Richtung.

Als der 55-Jährige die Fahrspur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 55-jährigen Motorradfahrer und dem 47-jährigen Fahrer des Kleintransporters.

Durch den Zusammenstoß wurde der 55-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

945. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Planegg

Am Dienstag, 17.06.2025, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad Pedelec auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Pasinger Straße.

Zur gleichen Zeit hielt eine 58-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit ihrem Smart Pkw, am rechten Fahrbahnrad der Richard-Wagner-Straße.

Als die 58-Jährige die Fahrertür öffnete und aussteigen wollte, kollidierte der 65-jährige Radfahrer mit der Fahrertür des Pkw der 58-Jährigen.

Der 65-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sog. Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein. Bitte weisen Sie auch Ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer beim Aussteigen auf Achtsamkeit hin.

946. Versuchte schwere Brandstiftung – Oberschleißheim

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 00:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf durch die Feuerwehr über einen Brand vor einem Geschäftsgebäude informiert. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte der Brand durch die Einsatzkräfte gelöscht werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter zunächst versuchte mit einem mitgeführten Feuerlöscher die Eingangstür des Geschäfts einzuschlagen. Nachdem dies nicht gelang, warf der unbekannte Täter zwei Brandsätze gegen die Eingangstür. Hierbei entstand ein Brand. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in nördliche Richtung zu Fuß, stieg in einen geparkten dunklen Kleinwagen und fuhr davon.

Eine direkt durchgeführte Fahndung im Nahbereich brachte keine neuen Erkenntnisse auf den Täter. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Durch den Brand wurde die Hausfassade beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 groß, ca. 80 kg schwer; dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Stutenanger, Am Michaelianger und Heinz-Katzenberger-Straße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

947. Brandfall – Hasenbergl

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 00:00 Uhr, verständigten mehrere Anwohner den Notruf 110, da es auf dem Gelände einer ansässigen Firma brennen sollte. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten standen insgesamt sechs Baucontainer in Vollbrand. Diese wurden durch die ebenso verständigte Feuerwehr gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Durch den Brand wurde ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Cham, welcher zum Zeitpunkt des Brandes in einem der Container schlief, verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Detmoldstraße, Lemgostraße und Schleißheimer Straße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

948. Brandfall in einem Mehrfamilienhaus – Lerchenau

Am Dienstag, 17.06.2025, gegen 15:50 Uhr, verständigte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses den Notruf 110, da sie aus der Wohnung einer Nachbarin den Rauchmelder hörte und zudem Rauchgeruch wahrnehmen konnte.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen war die Feuerwehr bereits vor Ort und bestätigte einen Brand auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses. Der Brand griff auf die Fassade über und verursachte hier einen größeren Sachschaden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.