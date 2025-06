1126 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (16.06.2025), 18.00 Uhr bis Dienstag (17.06.2025), 16.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe am Leonhardsberg mit Farbe.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Kriegshaber – Im Zeitraum von Donnerstag (12.06.2025), 16.00 Uhr bis Dienstag (17.06.2025), 10.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung auf einem Friedhof in der Hooverstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Friedhof und beschädigten mehrere Grabsteine. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung sowie Störung der Totenruhe und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1127 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Oberhausen – Am Dienstag (17.06.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn der Linie 2.

Gegen 20.00 Uhr wollte eine 14-Jährige die Straßenbahn an der Haltestelle „Helmut-Haller-Platz‘“ verlassen. Hierbei hielt ein bislang unbekannter Mann die 14-Jährige am Arm fest und hinderte sie so zunächst am Aussteigen. Nachdem ein Zeuge den bislang Unbekannten ansprach, ließ dieser die 14-Jährige los.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre, auffallend schiefe Zähne, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze lockige Haare, trug eine weiß-schwarze Adidas Hose mit schwarzen Streifen, ein lila T-Shirt und eine Kette um den Hals.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Nötigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

1128 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Spickel – In der Nacht von Sonntag (15.06.2025) auf Montag (16.06.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Carron-du-Val-Straße ein.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Beuteschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

1129 – Brand an einer Schule

Kriegshaber – Am Dienstag (17.06.2025) kam es zu einem Brand an einer Schule in der Columbusstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 19.20 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Holzpavillon im Schulgarten in Brand, der teils auf das angrenzende Schulgebäude überging. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1130 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hochzoll – Am Dienstag (17.06.2025) war ein 28-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Innsbrucker Straße unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher. Anschließend veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 28-Jähirgen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 28-Jährigen.

1131 – Polizei stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am Dienstag (17.06.2025) war ein 55-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und übergaben den Autoschlüssel an einen Mitfahrer, der im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 55-Jährigen.

1132 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Lechhausen – Am Dienstag (17.06.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eine 38-Jährige dabei, wie sie den Supermarkt mit Getränken, ohne zu bezahlen, verließ. Anschließend stoppte der Mitarbeiter die Frau und verständigte die Polizei.

Die Beamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der 38-Jährigen und entließen sie nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 38-Jährige.