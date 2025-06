NÜRNBERG. (628) Am Dienstagnachmittag (17.06.2025) verhielt sich ein 42-Jähriger im Rahmen eines Diebstahls in einem Supermarkt in der Nähe des Hauptbahnhofes rabiat. Bei der anschließenden Festnahme verletzte er zwei Polizisten.



Gegen 15:10 Uhr nahm ein Mann ein Eis aus dem Gefrierfach des Supermarktes am Nelson-Mandela-Platz und verließ ohne zu bezahlen das Geschäft. Als das Personal den Dieb ansprach, schlug dieser auf drei Angestellte ein, wodurch diese sich leichte Verletzungen zuzogen. Anschließend flüchtete der Täter.

Ein Mitarbeiter verfolgte den Dieb, sodass eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den Mann kurze Zeit später stellen konnte. Der 42-Jährige kooperierte auch gegenüber den Polizeibeamten nicht. Diese mussten ihn schlussendlich fesseln, um ihn festnehmen zu können. Hierbei wehrte er sich vehement, indem er die Beamten schlug und versuchte, sich aus den Griffen zu winden.

Die Polizei fand bei dem Dieb eine unerlaubte Menge Cannabis auf sowie zwei Schreckschusspistolen, ein Messer und einen Hammer.

Die beiden Polizisten zogen sich durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen an den Knien und Händen zu. Der Beschuldigte erlitt eine leichte Schnittverletzung, weshalb ein Rettungswagen hinzugezogen wurde.

Da der 42-Jährige mit rund 3 Promille stark alkoholisiert war, ordnete der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme an. Anschließend nahmen die Beamten ihn in polizeilichen Gewahrsam, weil er sich auch während der Sachbehandlung nicht beruhigte.

Der Beschuldigte muss sich nun neben einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls auch wegen diverser anderer Delikte, unter anderem Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, verantworten.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher