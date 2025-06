SELBITZ, LKR. HOF. Derzeit unbekannte Täter brachten am Dienstagnachmittag eine 89-jährige Frau aus Selbitz dazu, ihr Erspartes an der Haustür zu übergeben. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit der perfiden Masche des Schockanrufs überrumpelten die Betrüger die 89-Jährige am Telefon. „Ihre Tochter hat einen Verkehrsunfall verursacht“, so lautete es von einem vermeintlichen Polizeibeamten. „Sie müssen eine Kaution zahlen“, ergänzte noch ein angeblicher Staatsanwalt. In der erschreckenden Situation gefangen, folgte die Frau den Anweisungen am Telefon.

Die Seniorin rief anschließend bei ihrer wirklichen Tochter an, weil sie sich Sorgen machte. Im Gespräch erwähnte sie, dass sie einem Mann eine größere Summe Bargeld übergeben habe. Die Tochter verständigte umgehend die Polizei.Wie sich herausstellte, war die Geldübergabe am Galgenberg in Selbitz gegen 16.15 Uhr erfolgt. In dem ausgehändigten Stoffbeutel befand sich ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

etwa 35 bis 40 Jahre alt

europäische Erscheinung

kein Bart, keine Brille

kräftige Statur, zirka 180 cm groß

dunkle, kurze Haare

trug ein blaues Hemd und eine dunkelblaue Hose

Kleidung wirkte abgenutzt

Der Mann fuhr einen roten Kombi, nach ersten Erkenntnissen eher dunkelrot und nicht metallic.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

Die Polizei betont abermals: