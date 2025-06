REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Regensburg. Die bislang Unbekannten erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 8:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Friedenstraße in Regensburg. Hierbei entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Tatort wurde durch die Kriminalpolizei Regensburg eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Wer hat in der Zeit vom 16.06.2025, 20:30 Uhr bis 17.06.2025, 8:30 Uhr, im Bereich der Arcaden verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann möglicherweise Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.