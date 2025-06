TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Die bislang in der Werner-von-Siemens-Straße untergebrachte Polizeistation Traunreut und die bislang in Traunstein untergebrachten „Zentralen Einsatzdienste“ ziehen zum 24. Juni 2025 in die Porschestraße 10 in 83301 Traunreut. „Unseren Kolleginnen und Kollegen steht ein hervorragendes neues Polizeigebäude zur Verfügung“, freute sich Polizeipräsident Frank Hellwig. „Dank der ausgezeichneten Lage und der hochmodernen Ausstattung haben wir dort optimale Arbeitsbedingungen.“