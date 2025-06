KRAILLING, LKRS. STARNBERG.Wie berichtet war am vergangenen Samstag eine 29-jährige Frau in ihrer Kraillinger Wohnung tot aufgefunden worden. Ihr Ehemann konnte unter dringendem Tatverdacht in Tatortnähe festgenommen werden.

Der Leichnam der 29-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II noch in der Nacht auf Sonntag im Münchener Institut für Rechtsmedizin obduziert. Ersten Ergebnissen zufolge führte eine Vielzahl von Stich- und Schnittverletzungen zum Tod der jungen Frau.

Im Rahmen der umfangreich durchgeführten Tatortarbeit der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck konnte ein Messer aufgefunden werden. Ob es sich dabei tatsächlich um die Tatwaffe handelt, wird derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Der 36-jährige jemenitische Staatsangehörige wurde am Sonntag einem Richter vorgeführt, der den durch die Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts eines heimtückisch begangenen Mordes in Kraft setzte. Der Mann wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der Tatverdächtige befand sich seit Oktober 2022 in Deutschland. Seine Frau und die sie begleitenden Kinder reisten im Rahmen des Familiennachzuges im April 2025 in das Bundesgebiet ein. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Tatverdächtige in den letzten Wochen bereits mehrfach wegen Fällen häuslicher Gewalt gegen seine Ehefrau in Erscheinung getreten war. Seit 06.06.2025 bestand daher ein gerichtliches Kontaktverbot gegen den Beschuldigten.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Ursprungsmeldung:

Krailling, Lkrs. Starnberg, 14.06.2025

Tote Frau in Wohnung aufgefunden – Kripo geht von Gewaltverbrechen aus

Am heutigen Samstag wurde in Krailling eine 29-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 14:00 Uhr hatten Anwohner die Polizei verständigt, da sie einen offensichtlich blutenden Mann in der Gautinger Straße festgestellt hatten. Im Rahmen der Abklärung durch die alarmierte Streifenbesatzung erfolgte die Überprüfung einer Wohnung, in der dann eine Frau tot aufgefunden wurde. Sie war offenbar gewaltsam ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Toten um die Ehefrau des sodann unter dringendem Tatverdacht festgenommenen 36-jährigen Mann. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort statt. Zur Klärung der näheren Todesumstände wurde durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Die sechs Kinder der Getöteten im Alter zwischen 4 und 10 Jahren wurden durch das Jugendamt Starnberg in Obhut genommen.