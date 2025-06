Tödlicher Motorradunfall auf der A7 bei Altenstadt

ALTENSTADT/A7. Am frühen Dienstag-Nachmittag kam es gegen 14:10 Uhr auf der A7 in nördlicher Fahrtrichtung zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 62jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Sportmaschine mit hoher Geschwindigkeit die BAB 7 in nördlicher Richtung. Kurz nach der Anschlussstelle Altenstadt fuhr er mit seiner Kawasaki nach einer Kurve auf einen deutlich langsameren fahrenden Pkw, Nissan, auf und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer und zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme, Absicherung und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn A7 in nördlicher Fahrtrichtung für ca. 1 1/4 Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an Anschlussstelle Altenstadt abgeleitet. Beim Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die 44-jährige Nissan Fahrerin und die drei weiteren Insassen des Pkw wurden beim Unfall nicht verletzt. Das Motorrad und der Pkw waren nicht fahrbereit und wurden abgeschleppt. (APS Memmingen)

