REGENSBURG. Im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen wurde in ein Bürogebäude im Stadtteil Galgenberg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Eine 58-jährige Angestellte stellte am Freitag, den 13.06.2025, gegen 06:30 Uhr bei Arbeitsbeginn einen Einbruch in die Büroräumlichkeiten einer Firma in der Johann-Hösl-Straße im Regensburger Stadtteil Galgenberg fest. Die Tatzeit kann nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Donnerstag, den 12.06.2025, 14:50 Uhr, und Freitag, den 13.06.2025, 06:30 Uhr eingegrenzt werden. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich durch gewaltsames Öffnen einer Balkontür Zutritt zu einem Büro im dritten Stock des Gebäudes. Hierzu schlug er zunächst eine Scheibe ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Anschließend durchsuchte er mehrere Büroräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Objekt nichts entwendet.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Johann-Hösl-Straße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder jeden anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.