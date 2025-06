REGENSBURG. Am Samstagmorgen kam es im Bereich des St.-Peters-Wegs zu einem Raub zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes. Ein couragierter 23-Jähriger, der dem Ausgeraubten zu Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 22-jähriger Mann verließ am Samstag, den 14.06.2025, gegen 05:15 Uhr eine Diskothek im Bereich des St.-Peters-Wegs in Regensburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er sodann von einer Gruppe von sechs bis sieben bislang unbekannten männlichen Personen weg geführt. Im weiteren Verlauf entwendeten drei Mitglieder der Gruppe gewaltsam die Umhängetasche des 22-Jährigen. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Gegenständen ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag. Die Wegnahme erfolgte unter Anwendung körperlicher Gewalt; der Geschädigte wurde durch Faustschläge gegen den Kopf traktiert. Ein unbeteiligter 23-jähriger Mann, wohnhaft in Regensburg, wurde Zeuge des Vorfalls und begab sich in Richtung der Gruppe, um dem Angegriffenen zu Hilfe zu kommen. Dabei wurde er von einem mutmaßlich an der Tat beteiligten Mann körperlich durch Faustschläge angegangen und an weiteren Hilfsmaßnahmen gehindert. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die drei mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, schwarze Haare – seitlich rasiert, drei Tage Bart mit schwarzem Oberlippenbart, bekleidet mit einem schwarzen Sweatshirt. Hierbei soll es sich um den Haupttäter handeln.

Männlich, schwarze Haare, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart, bekleidet mit weißem T-Shirt, wurde mit Namen Daniel angesprochen.

Männlich, zwischen 20 – 30 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen mit dunkler Hautfarbe, trug ein rotes Cap sowie ein grün-weiß kariertes Hemd.

Die Kriminalpolizei Regensburg führte umgehend erste Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder Beobachtungen im Umfeld des St.-Peters-Wegs am Samstag, den 14.06.2025, gegen 05:15 Uhr gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder jeden anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.