Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

1103 – Einladung zum 30. Deutschen Präventionstag 2025

Augsburg – Am 23./ 24.06.2025 findet der 30. Deutsche Präventionstag (DPT) unter dem Schwerpunktthema „Prävention und gesellschaftlicher Frieden“ in Augsburg statt.

Zu diesem Anlass startet bereits am 21.06.2025 ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einem „Aktionstag Prävention“ in der Innenstadt. Auf die Pressemitteilung der Stadt Augsburg wird an dieser Stelle verwiesen.

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind hier an unterschiedlichen Informationsständen in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie vor Ort.

Sie finden uns an folgenden Örtlichkeiten:

Moritzplatz : Infostand der Verkehrspolizei Augsburg rund ums Thema Verkehrssicherheit mit Fahrzeugen eines tödlichen Verkehrsunfalls.

: Infostand der Verkehrspolizei Augsburg rund ums Thema Verkehrssicherheit mit Fahrzeugen eines tödlichen Verkehrsunfalls. Fuggerplatz : Hier wartet die Kinderpolizeiwache mit einem Angebot für unsere Kleinsten.

: Hier wartet die Kinderpolizeiwache mit einem Angebot für unsere Kleinsten. Königsplatz : Infostand rund ums Thema Zivilcourage mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

: Infostand rund ums Thema Zivilcourage mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Annahof: Infostand zum Thema „Gemeinsam gegen Gewalt“ mit der Beauftragten der Polizei für Kriminalitätsopfer.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und zahlreiche interessante Gespräche!

Das komplette Programm finden Sie unter folgendem Link:

https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/buergerservice_rathaus/B%C3%BCro_f%C3%BCr_kommunale_Pr%C3%A4vention/Deutscher_Pr%C3%A4ventionstag_2025/250522_DPT-2025_Programmflyer_DS-web.pdf

Am 24.06.2025 öffnet dann auch der DPT für alle Interessierten seine Türen. Besucherinnen und Besucher können sich kostenfrei am Check-In vor Ort anmelden und an verschiedenen Angeboten teilnehmen.

Neben Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sind hier auch zahlreiche andere Präsidien der Bayerischen Polizei vertreten.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord informiert an einem Infostand zum Schutz vor sog. Schockanrufen mit der Präventionskampagne „Nicht mit meiner Oma – Nicht mit meinem Opa (NMMO)“.

Besucherinnen und Besucher sind darüber hinaus herzlich zu unserem Präventionstheater „Lug und Betrug“ in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der Stadtbücherei Augsburg eingeladen. Beachten Sie hierzu gerne unsere Pressemitteilung mit der Nr. 1036 vom 05.06.2025 und 11.06.2025. Die Veranstaltung ist barrierefrei erreichbar. Die Vorstellung ist kostenlos.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord freut sich auf Ihren Besuch!