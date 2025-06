REHAU, LKR. HOF. Am Montag übergab ein Senior nach einem Telefonat mit Betrügern Geld und Wertsachen an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter riefen am Montagmittag bei dem Mann aus Rehau an und gaben sich als Polizeibeamte und Staatsanwälte aus. Glaubhaft versicherten sie ihm, dass ein Einbruch in sein Haus bevorstehe. In der Überzeugung, sein Geld und Wertgegenstände im Gesamtwert einer niedrigen, fünfstelligen Summe vor dem drohenden Diebstahl zu schützen, händigte der Senior diese an einen unbekannten Abholer aus. Die Übergabe fand gegen 16.30 Uhr in der August-Beck-Straße in Rehau statt. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

groß und schlank

zirka 25 Jahre alt

arabisches Aussehen

dunkles, lockiges Haar

Bart

trug eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zur beschriebenen Person oder der Übergabe machen können beziehungsweise am Montag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der August-Beck-Straße bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei den Beamten zu melden.