BURGWINDHEIM, LKR. BAMBERG. Am vergangenen Wochenende gingen unbekannte Einbrecher eine Schule in Burgwindheim an und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Zugangstür zur Grundschule am Kirchplatz und gelangten so in den Innenraum. Hier brachen sie weitere Türen auf und verschafften sich Zugang zu den Verwaltungsräumen der Schule. Diese durchwühlten die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie fanden Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Kirchplatztes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.