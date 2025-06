Germering, Lkr. Fürstenfeldbruck, 17.06.2025 - Vergangene Nacht versuchten bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Germering einzubrechen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 03.40 Uhr versuchten die Täter durch brachiale Gewalt über die Eingangstür in das Geschäft am Rathausplatz einzudringen. Da dies nicht gelang, flüchteten sie in der Folge ohne Beute in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge wurde auf den akustischen Alarm aufmerksam und verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8 000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. Kurz nach der Alarmauslösung fuhr laut Zeugenaussagen zudem ein dunkler Kombi auf der Unteren Bahnhofstraße in Richtung Puchheim-Ort, auch zu diesem Fahrzeug werden Hinweise entgegengenommen.