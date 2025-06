NEUSTADT BEI COBURG, LKR. COBURG. Während der Abwesenheitszeit der Bewohner verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hutstraße. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Vermutlich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag drangen die Einbrecher über die Garage auf der Gebäuderückseite in das Haus ein. In den Räumlichkeiten brachen sie mehrere verschlossene Türen auf und stöberten nach Wertsachen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand stießen sie dabei auf mehrere hundert Euro Bargeld, welches sie an sich nahmen und anschließend unbemerkt flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

Beamte der Kripo Coburg übernahmen die weiteren Ermittlungen und sicherten vor Ort Spuren. Die Ermittler bitten zudem um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.