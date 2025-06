STEPHANSPOSCHING, LKR. DEGGENDORF. Sowohl am 9. als auch am 13.06.2025 kam es zu Bränden an einer Hecke und einer Garage. Verletzt wurde niemand. Da Hinweise auf eine Brandlegung vorliegen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Am 09.06.2025 gegen 18.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zum Brand einer Hecke. Nachbarn wurden darauf aufmerksam. Gemeinsam mit dem Hausbesitzer konnte das Feuer gelöscht werden. Den Brand an einer Garage am 13.06.2025 gegen 20.20 Uhr im Flurweg konnte ebenfalls von Nachbarn bemerkt werden. Diese konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. An der Garage entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zu den Brandfällen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Eine Brandlegung kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden in der Bahnhofstraße und dem Flurweg geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 17.06.2025, 09.25 Uhr