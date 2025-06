Verkehrsunfall mit Personenschaden - Rettungswagen übersieht Pkw bei Einsatzfahrt

KEMPTEN. Am 16.06.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in der Bodmanstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen welcher mit Blaulicht und Martinshorn die Bodmanstraße in Fahrtrichtung Adenauerring befuhr, übersah beim Überqueren des Kreuzungsbereichs Frühlingsstraße/Bodmanstraße eine von links kommende 43-jährige Pkw Fahrerin, welche vorfahrtsberechtigt die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall kippte der Rettungswagen nach rechts um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw der 43-jährigen Fahrerin drehte sich durch den Zusammenstoß um 180 Grad und kam im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Vier Unfallbeteiligte, darunter zwei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, ein Patient und die 43-jährige Pkw Fahrerin wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Bereich der Unfallörtlichkeit kam es für circa zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Neben drei Einsatzfahrzeugen der Polizei waren weitere Fahrzeug des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Kempten zur Bergung bzw. Absicherung der Unfallstelle beteiligt. (VPI Kempten)

