TRIFTERN, LKR. ROTTAL-INN. Am Freitagabend (13.06.2025) verletzte sich ein 66-Jähriger bei landwirtschaftlichen Arbeiten.

Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei über die Integrierte Leitstelle über einen Betriebsunfall in Triftern informiert. Dort war ein 66-jähriger Landwirt alleine mit einem Traktor unterwegs um die Heuernte einzufahren. Seine Ehefrau fand ihn am Boden liegend unter einem Heuballen eingeklemmt. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich weiterhin in Behandlung befindet.

Die Untersuchungen zum Betriebsunfall werden, unter Einbindung der Berufsgenossenschaft von der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Veröffentlicht: 16.06.2025, 16.32 Uhr