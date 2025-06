PFARRKIRCHEN. Am Donnerstagnachmittag (12.06.2025) kam es wohl in einer Obdachlosenunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.

Ein unbeteiligter Spaziergänger traf im Bereich der Rennbahnstraße einen verletzten Mann an und informierte die Rettungskräfte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es wohl zuvor in einer Unterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen sei. Ein 45-jähriger Bewohner soll sich gewaltsam Zutritt zum Zimmer des 65-Jährigen verschafft und ihn mit einem Tischbein geschlagen haben. Der 65-Jährige verletzte sich dabei am Kopf und wurde in einem umliegenden Krankenhaus ambulant behandelt.

Der 45-jährige Angreifer wurde in der Unterkunft angetroffen und von Beamten vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen. Der Tatverdächtige wurde noch am Freitag (13.06.2025) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung wurde erlassen und der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 16.06.2025, 16.30 Uhr