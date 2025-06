LANDSHUT. Bereits am Montag, 02.06.2025, gerieten drei Männer vor dem Anwesen in der Herzog-Albrecht-Straße 20 in Streit. Nun ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet um Zeugenhinweise.

Dem bisherigen Stand der Ermittlungen nach sollen nach einem vorangegangenen Streit zwei Männer im Alter von 45 und 35 einen 33-jährigen Bekannten u. a. mit Faustschlägen und Tritten ins Gesicht attackiert haben. Aufgrund der Verletzungen musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im weiteren Verlauf des Streits soll der 45-jährige den 35-jährigen mit einer Axt attackiert und ihn dabei leicht am Oberkörper verletzt haben.

Gegen den 35-Jährigen erging zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er wurde am Freitag, 06.06.2025, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen und Motiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf

Passanten und insbesondere Anwohner/Bewohner der Herzog-Albrecht-Straße 20 sowie umliegender Anwesen, die den Vorfall am Montag, 02.06.2025, gegen 13.50 Uhr beobachtet haben und dazu sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 16.06.2025, 16.20 Uhr