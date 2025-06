LICHTENFELS. Am Sonntagmittag bemerkten Mitarbeiter einer Eisdiele in einem Einkaufszentrum in Lichtenfels starken Brandgeruch. Kräfte der verständigten Feuerwehr lokalisierten den Brandherd und löschten das Feuer. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Als die Mitarbeiter der Eisdiele in einem Einkaufszentrum in Lichtenfels am Sonntagmittag ihr Geschäft zu Arbeitsbeginn betraten, schlugen ihnen Qualm und Brandgeruch entgegen. Die hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr entdeckten, dass der Qualm aus der Lüftungsanlage kam und das Feuer vermutlich in einem anderen Geschäft in dem Einkaufzentrum ausgebrochen war. Sie konnten das Feuer in den Geschäftsräumen eines Optikers lokalisieren. Da sich die Rauchgase über die Lüftungsanlage in mehreren Geschäften ausgebreitet haben, könnte sich der Sachschaden nach einer ersten Erhebung im sechsstelligen Bereich bewegen. Genauere Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht getroffen werden. Die drei Mitarbeiter der Eisdiele wurden wegen der eingeatmeten Rauchgase zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.