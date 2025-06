NEUMARKT I.D.OPF. In Neumarkt wurde eine 83-jährige Frau Opfer einer Betrugsmasche. Sie übergab mehrere tausend Euro und Schmuck an einen unbekannten Abholer, nachdem sie über Stunden telefonisch beeinflusst wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt – Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Mittwoch, den 12. Juni 2025, hielten bislang unbekannte Täter eine Seniorin aus Neumarkt i.d.OPf. über mehrere Stunden hinweg in einem manipulativen Telefongespräch fest, in dessen Verlauf sie zur Übergabe eines hohen Geldbetrags sowie wertvollen Schmucks bewegt wurde. Der Tatzeitraum erstreckte sich von 12:00 Uhr bis 15:10 Uhr, die tatsächliche Übergabe an den noch unbekannten Abholer fand gegen 15:10 Uhr in der Seelstraße in Neumarkt i.d.OPf. statt.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

ca. 35 bis 40 Jahre alt

dunkle Bekleidung

Unmittelbar nach der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz intensiver Suche blieb der Täter bis dato unerkannt und ist flüchtig.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Wer hat am Mittwoch, 12.06.2025, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Seelstraße in Neumarkt i.d.OPf. verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des Abholers oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Kriminalpolizei Regensburg warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: