1104 – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl

Pfersee – Am Sonntag (15.06.2025) machten sich drei bislang unbekannte Jugendliche an einem Kleinkraftrad in einer Garage in der Chemnitzer Straße zu schaffen.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Als die drei bislang Unbekannten die Zeugin bemerkten, flüchteten sie.

Die drei Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

14-17 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, einer der Unbekannten trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1105 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Im Zeitraum von Samstag (14.06.2025), 16.30 Uhr bis Sonntag (15.06.2025), 09.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Gollwitzerstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen weißen Seat, der auf Höhe der Hausnummer 3 geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

1106 – Polizei stoppt Autofahrer

Lechhausen – Am Sonntag (15.06.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer mit einem nicht eingetragenen Fahrwerk in der Kalterer Straße unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das tiefergelegte Fahrwerk seines VWs nicht eingetragen war. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes bis er eine Eintragung vorweisen kann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 24-Jährigen.

1107 – Verkehrsunfall auf der B17

Bundesstraße B17 / AS Gabelsbergerstraße / FR Süden – Am Sonntag (15.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos auf der B17.

Gegen 12.00 Uhr war eine 63-jährige Seat-Fahrerin zwischen der AS Gabelsbergerstraße und Eichleitnerstraße unterwegs und musste verkehrsbedingt bremsen. Eine 38-jährige VW-Fahrerin, die zwei Autos hinter der 63-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einer 23-jährigen Hyundai-Fahrerin. Diese wurde wiederrum auf ein davor fahrendes Auto geschoben, was dann mit der 63-Jährigen kollidierte. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 33.000 Euro. Die Autos der 38-Jährigen und der 23-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war der Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 38-Jährige.

1108 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Sonntag (15.06.2025) war ein 29-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuhäuserstraße unterwegs.

Gegen 13.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

1109 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Oberhausen – am Sonntag (15.06.2025) war ein 39-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er sein Handy am Steuer nutzte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Wie sich bei der Kontrolle darüber hinaus herausstellte, war der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 39-Jährigen.

1110 – Unbekannter fährt Frau an und flüchtet

Augsburg – Am Sonntag (15.06.2025) fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen eine bisher unbekannte Autofahrerin eine 23-jährige Frau in der Layboldstraße an und flüchtete.

Gegen 13.30 Uhr lief die 23-Jährige den Fußweg in Richtung der Firnhaberstraße entlang. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Autofahrerin, die aus einer Hofausfahrt fuhr. Die 23-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Autofahrerin offenbar, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die bislang unbekannte Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, 30-45 Jahre, fuhr vermutlich einen schwarzen Opel (SUV) mit FFB- oder FDB- Kennzeichen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1111 – Polizei ermittelt nach Fahrt auf dem Autodach

Innenstadt – Am Montag (16.06.2025) fuhr ein 22-Jähriger auf dem Dach eines Autos in der Karlstraße mit.

Gegen 00.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 22-Jährige auf dem Autodach des Audis auf, während dieser in der Karlstraße fuhr. Als die Streife den Audi stoppte, flüchtete der 22-Jährige zunächst. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stoppten die Beamten den 22-Jährigen im Nahbereich.

Auch den 19-jährigen Fahrer des Audis kontrollierten die Beamten. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 22-Jährigen und den 19-Jährigen.

1112 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Wohnung

Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (12.06.2025) bis Samstag (14.06.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Merz-Straße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.