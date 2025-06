NÜRNBERG. (624) Am heutigen Montagvormittag (16.06.2025) ereignete sich im Nürnberger Osten ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Daher bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise.



Der Fahrer eines blauen Mercedes C-Klasse befuhr gegen 10:30 Uhr die Regensburger Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines gelben VW Touran die Marienstraße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich der Regensburger Straße/Marienstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, ein Schaden ist derzeit noch nicht genau bezifferbar.

Da beide Beteiligte angaben, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen des Unfalls. Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel