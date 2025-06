921. E-Scooter-Fahrer stürzt ohne Fremdbeteiligung; eine Person verletzt – Harlaching

Am Sonntag, 15.06.2025, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter in Richtung Thalkirchen. Hier wollte der 69-Jährige eine Rechtskurve fahren, um dem Straßenverlauf weiter zu folgen. An dieser Örtlichkeit hat die Straße ein deutliches Gefälle. Im Laufe der Rechtskurve stürzte der 69-Jährige und schlitterte noch für einige Meter, bis er schließlich ohne Bewusstsein zum Liegen kam. Bei dem Sturz wurde der 69-Jährige schwer verletzt.

Anhaltspunkte für einen Zusammenstoß oder andere Einwirkungen Dritter gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vorhanden. Der 69-Jährige wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise der Münchner Verkehrspolizei:

Wie beim Fahrradfahren besteht auch für E-Scooter keine Helmpflicht. Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es jedoch zu schwersten Kopfverletzungen kommen. Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er kann Sie vor schweren Folgen bei einem Unfall schützen.

922. E-Scooter-Fahrerin streift Fahrradfahrerin und flüchtet; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Sonntag, 15.06.2025, gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den rechten Radweg der Heinrich-Wieland-Straße in Richtung Neuperlach. Auf Höhe der Hausnummer 100 wurde sie von einem E-Scooter, auf welchem zwei jugendliche Mädchen fuhren, überholt.

Beim Überholvorgang streifte der E-Scooter den Lenker des Fahrrades der 28-Jährigen, woraufhin diese zu Sturz kam und verletzt wurde. Die jugendlichen Mädchen blieben einige Meter nach dem Unfallort stehen. Der Lebensgefährte der 28-Jährigen, welcher zum Unfallzeitpunkt ein Stück vor ihr fuhr, kam der 28-Jährigen zu Hilfe.

Die beiden jugendlichen Mädchen warteten einige Minuten an der Unfallörtlichkeit, entfernten sich jedoch im Anschluss, ohne zuvor ihre Personalien angegeben zu haben, unerlaubt von der Unfallstelle.

Die 28-Jährige wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrrad wurde bei dem Unfall minimal beschädigt.

Eine Personenbeschreibung der jugendlichen Mädchen liegt nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen E-Scooter der Firma „Voi“ handelte.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Münchner Verkehrspolizei:

923. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw; Unfallverursacher flüchtet – Neuhausen

Am Sonntag, 15.06.2025, gegen 04:50 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw, die Dachauer Straße in Richtung stadteinwärts.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Mann, zusammen mit einem Mitfahrer, mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem linken Radweg der Dachauer Straße ebenfalls in Fahrtrichtung stadteinwärts.

An der Kreuzung zur Heideckstraße fuhr der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer bei für ihn geltendem Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein, um die Daucher Straße zu überqueren. Hierbei fuhr er in die linke Fahrzeugseite des 56-Jährigen, wodurch der Pkw leicht beschädigt wurde.

Anschließend flüchteten der unbekannte Fahrzeugführer mit dem E-Scooter und sein unbekannter Mitfahrer fußläufig von der Unfallstelle in Richtung Heideckstraße. Der 56-Jährige versuchte den beiden hinterher zu laufen, wurde jedoch vom unbekannten Mitfahrer des E-Scooters zu Boden gestoßen, wodurch er sich verletzte. Anschließend verständigte er den Polizeinotruf 110.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die flüchtigen Personen wurden wie folgt beschrieben:

Fahrer:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletische Figur, südeuropäische Erscheinung, kurze dunkle Haare, seitlich rasiert; kurzärmelige Oberbekleidung

Mitfahrer:

Männlich, ca. 180 cm groß, athletische Figur, südeuropäische Erscheinung, schwarze mittellange Haare mit Seitenscheitel, schwarzer Schnauzer, schwarzer Kinnbart; schwarzes langärmeliges Hemd; außerdem hatte er eine Platzwunde im Gesicht rechts an der Lippe

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Münchner Verkehrspolizei:

924. Körperverletzungsdelikt – Schwabing-West

Am Samstag, 14.06.2025, gegen 18:30 Uhr, meldeten mehrere Passanten über den Polizeinotruf 110 eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Lerchenauer Straße / Schleißheimer Straße. Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Lage wurden mehrere Streifenfahrzeuge zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer – einen 23-jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland sowie einen 24-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach –, die sich gegenseitig körperlich attackierten. Sie konnten durch die eingesetzten Beamten getrennt werden.

Unabhängige Zeugen gaben an, dass noch weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten zwei weitere Tatverdächtige – ein 18-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München – festgestellt und angehalten werden.

Mehrere Zeugen berichteten zudem, dass der 23-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand in Richtung des Bauchbereichs des 24-Jährigen geschlagen habe. Dieser erlitt mehrere blutende Verletzungen im Bauchbereich und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht.

Alle Beteiligten zeigten sich vor Ort äußerst unkooperativ und verweigerten jegliche Aussage gegenüber den Polizeibeamten.

Der genaue Ablauf des Geschehens ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen, die vom zuständigen Fachkommissariat geführt werden. Vor Ort wurden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt.

Am Sonntag, 15.06.2025, wurde der 23-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 25 übernommen.

925. Körperverletzungsdelikt – Obersendling

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 22:30 Uhr, ging ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München nach einem Besuch in einem nahegelegenen Fitnessstudio zum U-Bahnhof „Machtlfinger Straße“.

Als er zum U-Bahn-Abgang (Schertlinstraße) gehen wollte, wurde er auf dem Weg von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt angesprochen und mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der verletzte 19-Jährige konnte sich noch weiter in Richtung des U-Bahnhof-Zugangs bewegen.

Dort wurde er von Passanten entdeckt, welche den Polizeinotruf 110 alarmierten. Es wurden umgehend mehrere Polizeistreifen sowie der Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 19-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 190 cm groß, dunkel gekleidet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes „Machtlfinger Straße“, insbesondere im Bereich der Schertlinstraße, Boschetsrieder Straße und Kistlerhofstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

926. Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Sauerlach

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15.06.2025, 03:00 Uhr und 03:15 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über das Dach in das Gebäudeinnere eines Lebensmittelgeschäfts. Unmittelbar darauf wurde der akustische Bewegungsalarm in der Filiale aktiviert.

Der unbekannte Täter entfernte sich daraufhin unerkannt aus dem Gebäude. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum des Sonntags, 15.06.2025, zwischen 03:00 und 03:15 Uhr im Bereich „Am Heizwerk“, der Hofoldinger Straße und der Energiestraße (Sauerlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

927. Einbruch in Wohnung – Bogenhausen

Im Zeitraum von Samstag, 14.06.2025, 19:45 Uhr, bis Sonntag, 15.06.2025, gegen 05:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter mittels eines aufgefundenen Schlüssels in die im zweiten Stockwerk befindliche Wohnung. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, wurden unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 14.06.2025, 19:45 Uhr und Sonntag, 15.06.2025, 05:30 Uhr im Bereich der Possartstraße, der Holbeinstraße und der Cuvilliésstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

928. Einbruch in Einfamilienhaus – Daglfing

Im Zeitraum von Sonntag, 15.06.2025, 15:30 Uhr, bis 17:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus, indem sie gewaltsam über die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses in das Gebäudeinnere eindrangen. Dort durchsuchten die Täter die Räume und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Es wurde unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet. Der Sachwert ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Sonntag, 15.06.2025, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich der Schichtlstraße, der Küstnerstraße und der Welschstraße (Daglfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

929. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines E-Scooters – Gräfelfing

Am Sonntag, 15.06.2025, gegen 01:25 Uhr, unterzog eine uniformierte Polizeistreife im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Planegger Straße in Gräfelfing einen E-Scooter-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München den E-Scooter entwendet hatte. Außerdem erhärtete sich im weiteren Verlauf der Verdacht, dass er den E-Scooter unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Der 18-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeiinspektion gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Gegen den 18-Jährigen wird nun aufgrund des Diebstahls im besonders schweren Fall sowie wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

930. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Delikten z.N. einer Seniorin – Maxvorstadt

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 22:00 Uhr, verständigte ein Bekannter einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München die Polizei, nachdem er die pflegebedürftige über 80-Jährige zuvor telefonisch nicht erreichen konnte und bei Eintreffen an der Wohnung feststellen musste, dass er keinen Zutritt zur Wohnung erhielt, obwohl eine Pflegekraft anwesend sein müsste.

Als die eingesetzten Polizeikräfte wenig später an der Wohnanschrift der über 80-Jährigen eintrafen, wurde auch diesen nicht geöffnet. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Wohnungstür von innen so gesichert war, dass ein reguläres Öffnen der Tür von außen nicht möglich war. Daher wurde die Feuerwehr zur Wohnungsöffnung hinzugezogen. Ein 21-jähriger Beamter der Feuerwehr München versuchte daraufhin zunächst mit Hilfe einer Drehleiter ein gekipptes Fenster im 2. Obergeschoss des Anwesens zu entriegeln.

Dies versuchte eine männliche Person, welcher sich in der Wohnung der Seniorin aufhielt, zu verhindern, indem er das gekippte Fenster zudrückte. Hierbei wurde der Feuerwehrbeamte verletzt. Infolgedessen wurde die Zugangstür zur Wohnung der über 80-Jährigen durch die Polizeibeamten mittels unmittelbarem Zwang geöffnet. Die männliche Person, ein 53-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde daraufhin festgenommen. Bei diesem handelt es sich um den Pfleger der Seniorin.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 53-Jährige rumänische Staatsangehörige unterlassen hatte, die über 80-Jährige ausreichend zu versorgen. Der 53-Jährige wirke auf die Polizeibeamten deutlich alkoholisiert. Auch besteht nach aktuellem Ermittlungsstand der Verdacht, dass der 53-Jährige die Hilflosigkeit der Seniorin ausnutzte, um Bargeld zu entwenden. Um eine weitere Versorgung der Seniorin sicherzustellen, musste diese durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der 21-jährige Feuerwehrbeamte wurde verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung vor Ort.

Gegen den 53-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen gefährlicher Körperverletzung (auch durch Unterlassen), Unterlassener Hilfeleistung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 25 geführt.