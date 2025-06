HÖCHSTADT A.D.AISCH. (623) Im Zeitraum von Freitag (13.06.2025) bis Sonntag (15.06.2025) brachen Unbekannte in zwei Schulgebäude im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte verschafften sich im genannten Zeitraum gewaltsam über Türen Zutritt zu dem Gebäude einer Grund- und Mittelschule in Mühlhausen sowie dem Schulgebäude im Wachenrother Weg in Höchstadt an der Aisch (Grundschule und KiTa).

In beiden Fällen brachen die Unbekannten weitere Türen sowie Büroschränke auf und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Hierdurch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Gesamthöhe von gut 6500 Euro. Aus den Schulen entwendeten die Unbekannten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold