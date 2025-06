PASSAU. Am 14.06.2025 konnten Schleierfahnder bei einer Kontrolle an der A3 ein gestohlenes Fahrzeug feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten den Toyota RAV 4 gegen 10.50 Uhr am Rastplatz Donautal-West. Am Steuer saß ein 46-jähriger Bulgare mit Wohnsitz in Großbritannien. Im Fahrzeug befand sich ebenso seine Frau mit Kind. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Typenschild des Fahrzeuges gefälscht war. Bei Überprüfung der originalen Fahrzeugidentnummer konnte festgestellt werden, dass der Toyota Anfang März diesen Jahres in Großbritannien als gestohlen gemeldet wurde.

Der Toyota im Wert eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages wurde sichergestellt und der Bulgare nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den britischen Behörden werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 16.06.2025, 10.25 Uhr