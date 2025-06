ALTDORF. (620) In der Nacht von Donnerstag (12.06.2025) auf Freitag (13.06.2025) brachen bislang unbekannte Täter in Schulen und Kindergärten in Burgthann und Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die bislang unbekannten Täter brachen im genannten Zeitraum in folgende Bildungseinrichtungen ein:

Grundschule in Schwarzenbruck; Johann-Degelmann-Straße

Grundschule Oberferrieden; Nürnberger Straße

Grundschule, Kinderkrippe und -hort Ezelsdorf; Schulstraße

In allen Fällen wurde teils erheblicher Sachschaden verursacht. Beute machten die Täter zum Teil gar nicht oder in sehr geringem Umfang. Lediglich im Fall der Grundschule in Ezelsdorf entwendeten die Unbekannten mehrere Hundert Euro aus einem Tresor.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl