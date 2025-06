ROTH. (619) Am Samstagnachmittag (14.06.2025) kam es im Freibad Roth zu einem Badeunfall. Ein 26-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen.



Der Unfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr am Sprungturm des Freibades. Unmittelbar nachdem der 26-Jährige vom 5-Meter-Turm ins Wasser sprang, sprang ein zunächst unbekannter Mann hinterher. Dieser landete auf dem Rücken des 26-Jährigen, welcher daraufhin regungslos im Wasser trieb. Ersthelfer sowie der Bademeister sprangen umgehend ins Becken, zogen den Mann an Land und alarmierten Rettungskräfte. Er wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik transportiert.

Der bis dahin unbekannte Mann entfernte sich zunächst, konnte jedoch im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Roth ermittelt werden. Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Erstellt durch: Marc Siegl