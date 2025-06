Motorradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

RÖTHENBACH. Am Samstagmittag ereignete sich in Röthenbach ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Motorradfahrer befuhr die St2378 von Steinegaden in Richtung Gestratz. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich der Mann ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Vor Ort befanden sich eine Vielzahl an Rettungs- und Einsatzkräften. Die Straße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. (PI Lindenberg)

