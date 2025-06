915. Widerruf zur Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 87-Jährigen - Ludwigsvorstadt/ Ottobrunn

- siehe Medieninformation vom 13.06.2025, Nr. 914

Wie bereits berichtet wurde seit Donnerstag, 12.06.2025, 10:00 Uhr, eine 87-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Zuvor befand sie sich zur Behandlung in einer Klinik in der Innenstadt.

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 13:55 Uhr, wurde sie in Ottobrunn von einem aufmerksamen Anwohner entdeckt. Nachdem sie auf ihn einen verwirrten Eindruck machte, verständigte dieser die Polizei. Die eingesetzte Polizeistreife übergab die 87-Jährige an einen hinzugerufenen Rettungswagen, der die Frau zurück ins Krankenhaus transportierte.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.