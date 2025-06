RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwochmittag, 11. Juni 2025, soll es in einer Aldi-Filiale in Ruhpolding durch drei Männer zu einem Ladendiebstahl gekommen sein. Bei der anschließenden Flucht mittels Pkw soll es zu einer erheblichen Gefährdung der Leiterin der Filiale gekommen sein. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei die drei Tatverdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ermitteln in dieser Sache und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochmittag (11. Juni 2025), gegen 13.15 Uhr, soll es durch drei rumänische Männer zu einem Ladendiebstahl in einer Aldi-Filiale in Ruhpolding gekommen sein. Anschließend sollen sich die drei Tatverdächtigen mit einem weißen Mercedes Sprinter von der Örtlichkeit entfernt haben. Im Zuge der Flucht soll es zu einer erheblichen Gefährdung der Filialleiterin der Aldi-Filiale gekommen sein. Diese habe die Flucht der Tatverdächtigen verhindern wollen, indem sie sich vor den anfahrenden weißen Mercedes Sprinter gestellt habe. Nach Angaben der Geschädigten ergriffen die Tatverdächtigen dennoch die Flucht - der weiße Mercedes soll dabei auf die Frau zugesteuert sein. Nur durch einen Sprung zur Seite sei es zu keinem Zusammenstoß gekommen.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Traunstein und mit Unterstützung umliegender Polizeidienststellen wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei konnte das gesuchte Fahrzeug, mit drei männlichen Personen besetzt, durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein im Bereich Siegsdorf festgestellt und angehalten werden. Hierbei stellten die Beamten auch das, in der Aldi-Filiale entwendete, Diebesgut sicher. Die drei Tatverdächtigen, im Alter von 21, 27 und 42 Jahren, wurden vorläufig festgenommen.

Auf Grund des vorliegenden Sachverhalts stellte die sachleitende Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des räuberischen Diebstahls Haftantrag gegen die dringend Tatverdächtigen. Diese wurden zur Klärung der Haftfrage im Laufe des 12. Juni 2025 dem Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Hinsichtlich des 21- sowie des 27-jährigen Tatverdächtigen folgte der Ermittlungsrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ entsprechende Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Beide Beschuldigte wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen wurde ebenfalls antragsgemäß Haftbefehl erlassen. Das Gericht setzte diesen Haftbefehl jedoch außer Vollzug, da es zu dem Ergebnis kam, dass der Fluchtgefahr bei diesem Beschuldigten durch Meldeauflagen und weitere Weisungen ausreichend entgegengewirkt werden könne. Deshalb wurde der 42-Jährige nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Sollte er gegen Auflagen oder Weisungen aus dem gerichtlichen Beschluss verstoßen, wird geprüft werden, ob der Haftbefehl in Vollzug gesetzt werden wird.

Aufgrund des Fluchtverhaltens im Bereich des Parkplatzes der Aldi-Filiale ermittelt die Kriminalpolizei auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Diesbezüglich bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit einem weißen Mercedes Sprinter am Mittwoch, den 11. Juni 2025, gegen 13.15 Uhr, im Bereich des Parkplatzes der Aldi-Filiale in Ruhpolding (Seehauser Straße 39a) Beobachtungen gemacht, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?



Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.