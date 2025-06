911. Neueröffnung der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München

Am Freitag, 13.06.2025, um 10:00 Uhr, wurde die neue Einsatzzentrale der Münchner Polizei durch Polizeipräsident Thomas Hampel und Polizeioberrat Jürgen Voraberger, Leiter der Einsatzzentrale, offiziell eröffnet. Die Eröffnung erfolgte nach Abschluss umfangreicher Umbaumaßnahmen.

Nach einer Bauzeit von 15 Monaten, in denen die Räumlichkeiten einer vollständigen Sanierung unterzogen und eine entsprechende technische Aufrüstung durchgeführt wurde, steht der neuen Einsatzzentrale nun eine hochmoderne Einsatzinfrastruktur zur Verfügung. Im Rahmen der Optimierung der Räumlichkeiten wurden die Raumaufteilung, der Aufbau der Arbeitsplätze, die Raumakustik sowie die Videosteuerung auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Darüber hinaus konnte eine Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze verzeichnet werden. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wurde ebenfalls eine leistungsfähige Klimatisierung realisiert. Insgesamt wurden nahezu 40 Kilometer Kabel verbaut, darunter Netzwerk-, Glasfaser- und Stromkabel. Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich auf ca. 3.230.000 €.

Die Einsatztechnik der Münchner Polizei ist mit modernsten Geräten ausgestattet, zudem finden innovative Kommunikations- und EDV-Systeme Anwendung. Im Januar 2025 wurde eine zusätzliche Funktion implementiert. Die Übertragung der Standortdaten während eines Notrufs über Mobiltelefon erfolgt nun mittels der sogenannten Advanced Mobile Location (AML)-Technologie mit einer Genauigkeit von wenigen Metern. Somit können Informationen in einem noch höheren Tempo ausgetauscht und die jährlich über 300.000 Polizeieinsätze noch präziser koordiniert werden.

Dies resultiert in einer gesteigerten Effizienz der Einsatzsteuerung, einer erhöhten Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der polizeilichen Einsatzkräfte, womit der Spitzenplatz Deutschlands gegenüber vergleichbaren Großstädten weiterhin behauptet werden kann. Im Falle eines Notrufs ist die Polizei München in der Regel sehr zeitnah vor Ort, im Durchschnitt nach etwa vier Minuten bei Einsätzen mit hoher Priorität.

Die Modernisierung der Münchner Einsatzzentrale ist ein wichtiger Schritt für die Sicherheit der Stadt. Die Polizei München hat eine neue Infrastruktur, moderne Technologien und eine bessere Einsatzkoordination. Damit kann sie schnell und effektiv auf alle Einsätze reagieren.

Zitat Polizeipräsident Hampel:

„So wie das Herz den Körper mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt, gewährleistet die neue Einsatzzentrale eine sichere und stetige Versorgung aller Einsatzkräfte mit den für den Einsatz notwendigen Informationen. Dies ist gerade bei

Ad-hoc-Lagen häufig erfolgsentscheidend. Deswegen war es für uns unumgänglich die Einsatzzentrale, sozusagen das Herzstück der Münchner Polizei, zukunftsfähig zu gestalten. Hier bündeln wir unsere Kräfte, um schnell und effizient auf alle uns täglich begegnenden Herausforderungen zu reagieren.“

912. Sturz von Baukran; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Freitag, 13.06.2025, verschafften sich eine 19-Jährige und ein 23-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, unerlaubt Zutritt zu einem umzäunten Baustellengelände in Bogenhausen. Die beiden Personen kletterten dort auf einen Baukran. Gegen 02:10 Uhr rutschte die 19-Jährige auf Höhe des Ablegers ab und stürzte mehrere Meter tief auf das Flachdach eines Gebäudes.

Der 23-Jährige verständigte den Notruf, woraufhin sich mehrere Streifenwägen der Polizei und Feuerwehrkräfte zur Unfallörtlichkeit begaben. Die 19-Jährige wurde von Feuerwehrkräften vom Dach des Gebäudes geborgen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs werden vom Kommissariat 13 geführt.

913. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Harlaching

Am Donnerstag, 12.06.2025, gegen 08:25 Uhr, fuhr eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fiat Pkw auf der Karolingerallee in Richtung der Grünwalder Straße und bog an der Straßenkreuzung nach rechts in diese ein.

Beim Abbiegevorgang fuhr sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW Pkw. Durch den Zusammenstoß kippte der Fiat auf das Dach und kam zum Stillstand.

Eine Passantin verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Die 36-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fiat Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

914. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 87-Jährigen – Ludwigsvorstadt

Seit Donnerstag, 12.06.2025, 10:00 Uhr, wird eine 87-Jährige mit Wohnsitz in München (Berg am Laim) vermisst. Die 87-Jährige befindet sich aktuell zur Behandlung in einer Klinik in der Nähe des Sendlinger Tors und verließ dies ohne das Klinikpersonal darüber zu informieren. Sie leidet an Demenz und ist räumlich und zeitlich nicht orientiert. Sie könnte sich somit in einer hilflosen Lage befinden.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung der Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und der Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/086554/index.html

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

weiblich, 150 cm groß, schlanke Statur, schwarze nackenlange Haare,

Bekleidung:

Die 87-Jährige trug beim Verlassen des Klinikums ein weiß-blaues OP-Hemd, eine dunkle Weste oder Jacke darüber.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.