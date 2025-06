Reminder: Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet

Augsburg - Am kommenden Samstag (14.06.2025) kann es zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs:

Moritzplatz - Perlachberg – Karolinenstraße – Leonhardsberg – Mittlerer Graben – Oberer Graben – Am Vogeltor – Forsterstraße – Am Schwall – Bei St. Margaret – Milchberg – Ulrichsplatz – Masimilianstraße – Rathausplatz

Zudem werden im Laufe des Vormittags seitens der Polizei Verkehrssperrungen an den Zufahrtsstraßen zur Altstadt (Leonhardsberg bis Milchberg und Maximilianstraße bis Forsterstraße) errichtet. Diese Bereiche können in diesem Zeitraum nicht befahren werden. Es ist möglich die Altstadt über die Straße Hinter der Metzg nach links in den Schmidberg zu erreichen bzw. zu verlassen.

Aufgrund der Versammlung kommt es zu vorübergehenden Verkehrssperrungen im Innenstadtbereich. Zudem ist eine Einschränkung im ÖPNV möglich. Achten Sie hierbei auf die Anzeigetafeln der Stadtwerke Augsburg.

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.

1091 – Polizei ermittelt nach auffälliger Fahrweise und bittet um Zeugenhinweise

Bundesstraße B17 / FR Süden – Am Freitag (13.06.2025) war eine 54-jährige Autofahrerin in auffälliger Fahrweise u.a. auf der B17 unterwegs.

Gegen 03.15 Uhr war die 54-Jährige mit ihrem Auto zunächst auf der B17 und später im Bereich Göggingen unterwegs. Schließlich verständigten Verkehrsteilnehmer die Polizei, da die 54-Jährige offenbar in Schlangenlinien fuhr. Auf Höhe der Ausfahrt „Gabelsberger Straße“ geriet die 54-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn. Hierbei soll es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Autofahrer gekommen sein. Anschließend verließ die Frau die B17 an der Ausfahrt „Eichleitnerstraße“ und setzte ihre Fahrt fort.

Polizeibeamte stoppten die Frau schließlich und kontrollierten sie. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die 54-Jährige übermüdet gewesen sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 54-Jährige und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Außerdem sucht die Polizei den bislang unbekannten Autofahrer und bittet Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet wurden, sich bei der Polizei zu melden.

1092 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Lechhausen – Am Donnerstag (12.06.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Neuburger Straße.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke Ben Tucker, das dort versperrt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1093 – Polizei ermittelt nach Brand

Firnhaberau - Am Donnerstag (12.06.2025) kam es zu einem Brand einer Gartenhütte in der Schillstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Kurz nach 03.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Vor Ort brannte u.a. der Dachstuhl der Gartenhütte. Das Feuer hatte bereits auf einen angrenzenden Carport und einen Anhänger übergegriffen. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

1094 – Einbruch in Bank

Innenstadt - In der Zeit von Mittwoch (11.06.2025), 14.15 Uhr, bis Donnerstag (12.06.2025), 09.45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang in eine Bank im Stadtgebiet Augsburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der Sachschaden auf ca. 500 Euro. Der Beuteschaden befindet sich im mittleren einstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.