NÜRNBERG. (615) Als der Fahrer eines mutmaßlich manipulierten Kleinkraftrades am Donnerstagabend (12.06.2025) im Nürnberger Westen vor einer Polizeistreife flüchtete, zog sich ein Beamter leichte Verletzungen zu. Die Polizisten nahmen einen 40-jährigen Tatverdächtigen fest.



Einer Streife der Verkehrspolizei Nürnberg fiel gegen 19:00 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße ein Motorroller auf, der mit vergleichsweise hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Aus diesem Grund traten die Beamten an einer roten Ampel an das Kleinkraftrad heran. Als der Fahrer dies sah, wendete er sein Fahrzeug und gab Gas. Obwohl ein Polizist den Mann am Arm festhielt, flüchtete dieser in Richtung Eythstraße. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung des Rollers auf. Hierbei fuhr das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst bis in die Maiacher Straße. Als der Rollerfahrer in der dortigen Sackgasse wendete, griff ein Beamter nach dem Arm des Mannes. Da dieser erneut Gas gab, stürzte der Polizist und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Schließlich nahm die Streifenbesatzung den 40-Jährigen im Buchenschlag vorläufig fest und stellte das mutmaßlich manipulierte Kleinkraftrad sicher. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordnete die Polizei die Durchführung einer Blutentnahme an. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen verschiedener Verkehrsdelikte strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler