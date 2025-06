KRONACH / LICHTENFELS. Anfang der Woche beschmierten zunächst unbekannte Personen den Eingangsbereich zweier EDEKA-Center in Lichtenfels und Kronach. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen. Zwei Tatverdächtige waren schnell ermittelt.

Am Dienstagvormittag teilten Mitarbeiter des E-Center Massak in Kronach sowie des E-Center Werner in Lichtenfels gleichgelagerte Schmierereien auf dem Vorplatz vor den Zugangstüren mit. Unbekannte hatten über Nacht mit weißer und gelber Sprühfarbe mehrere Graffitis sowie einen Schriftzug mit einer politischen Aussage zum Tierwohl aufgetragen. Der entstandene Sachschaden wird auf je 300 Euro geschätzt.

Die Kripo Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen und konnte nach kurzer und akribischer Arbeit zwei tatverdächtige Männer feststellen. Es handelt sich um einen 75-jährigen Berliner sowie um einen 63 Jahre alten Mann aus Kronach. Ermittlungsunterstützend war der Umstand, dass die beiden Beschuldigten auf einem Überwachungsvideo zu sehen waren. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch.