SALZWEG, LKR. PASSAU. Am Donnerstag (12.06.2025) gegen 13:10 Uhr, kam es am Gewerbepark in Salzweg zu einer mutmaßlichen versuchten räuberischen Erpressung. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen soll ein Firmeninhaber am 05.06.2025 eine sogenannte Teerkolonne mit Arbeiten beauftragt haben. Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Ausführung der Arbeiten behielt der Mann einen Teilbetrag des vereinbarten Gesamtbetrages zurück. Am Donnerstag erhielt der Firmeninhaber zunächst einen Anruf, in dem er zur Begleichung der offenen Summe aufgefordert wurde. Kurz darauf erschien zwei Männer in einem blauen Skoda auf dem Firmengelände und bedrängten ihn, um so die Zahlung zu erzwingen. Dem Geschädigten gelang es zu flüchten. Er erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem blauen Skoda verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten schwere räuberischen Erpressung sowie der Bedrohung.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder ungewöhnliche Beobachtungen insbesondere zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0851/ 9511-0 an die Kriminalpolizeiinspektion Passau oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Das Polizeiprösidium Niederbayern warnt eindringlich vor unseriösen Handwerksdiensten, insbesondere mobilen Teerkolonnen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, Zahlungen sofort oder in bar zu leisten – vor allem dann nicht, wenn Leistungen mangelhaft oder unvollständig erbracht wurden. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei verständigt werden. Scheuen Sie sich nicht, Anzeige zu erstatten – auch bei scheinbar kleineren Vorfällen.

Veröffentlicht: 13.06.2025, 10.20 Uhr