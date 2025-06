REGENSBURG. Im Zeitraum vom 10.06.2025 bis 11.06.2025 kam es im Stadtgebiet Regensburg zu einem Einbruch in ein Gastronomielokal sowie zu einem versuchten Einbruch in ein nahegelegenes Fahrradgeschäft. Die Kriminalpolizei Regensburg hat in beiden Fällen die Sachbearbeitung übernommen und führt die Ermittlungen.

Fall 1 – Einbruch in Gastronomiebetrieb im Stadtteil Steinweg

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich im Zeitraum von Dienstag, 10.06.2025, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 11.06.2025, 10:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer gastronomischen Einrichtung im Regensburger Stadtteil Steinweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde zunächst ein Fenster des Objekts beschädigt, welches anschließend geöffnet wurde. Der Tatverdächtige stieg durch die Öffnung in das Gebäudeinnere ein und durchsuchte dieses. Am Aufnahmetresen entwendete er eine Geldbörse mit Wechselgeld sowie Kleingeld. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags. Nach der Tat verließ der Tatverdächtige das Objekt über das zuvor beschädigte Fenster in unbekannte Richtung. Die kriminaltechnische Spurensicherung erfolgte vor Ort durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Fall 2 – Versuchter Einbruch in Fahrradfachgeschäft im Bereich Schwandorfer Straße

Im Zeitraum von Dienstag, 10.06.2025, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 11.06.2025, 11:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, gewaltsam in ein Fahrradfachgeschäft im Bereich der Schwandorfer Straße einzudringen. Hierbei wurde unter Verwendung eines spitzen Gegenstandes die äußere Verglasung eines Fensters beschädigt. Ein Eindringen in die Innenräume erfolgte nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Entwendungsschaden entstand keiner.

Es entstand bei beiden Fällen jeweils ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zum zuvor genannten Einbruchsgeschehen werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Die Spurensicherung wurde ebenfalls durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg durchgeführt. Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stadtteils Steinweg bzw. der Schwandorfer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.