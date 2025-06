OFFINGEN. Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2025 auf Höhe des Ortsteils Schnuttenbach ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige wollte mit ihrem Leichtkraftrad von Schnuttenbach kommend auf die Staatsstraße 2025 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Staatsstraße in nördliche Richtung befuhr. Die 16-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der 59 Jahre alte Pkw-Lenker blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Neben dem Rettungshubschrauber befand sich der Rettungsdienst, Notarzt, sowie die freiwillige Feuerwehr Schnuttenbach vor Ort. Die Staatsstraße war auf Höhe der Unfallörtlichkeit für die Dauer von ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. (PI Burgau)

