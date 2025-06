ALTDORF B. NÜRNBERG. (611) Am Donnerstagnachmittag (12.06.2025) kam es in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Eine 51-jährige Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.



Ein 37-jähriger Mann befuhr gegen 16:50 Uhr mit einem Lastwagen die Hauptstraße in Schwarzenbruck von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Gsteinacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lkw etwa im Bereich der Mozartstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich die 51-jährige Frau schwerste Verletzungen zu. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 51-Jährige noch am Unfallort.

Streifen der Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg nehmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Zur genauen Feststellung des Unfallhergangs haben die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwarzenbruck sperren unterdessen die Hautpstraße in beide Richtungen.



Erstellt durch: Christian Seiler