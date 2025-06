BAMBERG. Am Donnerstagnachmittag löste ein herrenloser Koffer in Bamberg einen größeren Polizeieinsatz aus.

Gegen 11 Uhr entdeckten Beamte der Bundespolizei den herrenlosen Koffer in der Föhrenstraße in der Nähe des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei. Vorsorglich sperrten Einsatzkräfte den Bereich um den Koffer in einem Radius von etwa 100 Metern ab und alarmierten die Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts. Da sich im potentiellen Gefahrenbereich mehrere Gebäude befanden, unter anderen ein Kindergarten, mussten die Einsatzkräfte knapp 80 Personen evakuieren.

Nachdem die Spezialkräfte den Koffer inspiziert hatten, konnten sie gegen 15.30 Uhr Entwarnung geben. Von dem Koffer ging keinerlei Gefahr aus. Die Sperrung der Föhrenstraße wurde aufgehoben und die evakuierten Personen konnten in die Gebäude zurückkehren.

In den Einsatz waren insgesamt knapp 60 Kräfte der Polizei Bamberg-Stadt, der Bundespolizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eingebunden.