GERMERING. LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. Sogenannte Schockanrufer erbeuteten am vergangenen Dienstag (10.06.2025) in Germering mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck von einem Kind. Aus Sorge um den Vater übergab das Mädchen zur Mittagszeit in Bahnhofsnähe Wertgegenstände und Geld in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags an bislang unbekannte Betrüger. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das Mädchen erhielt um 12 Uhr von einem angeblichen Polizisten einen Anruf auf dem Festnetzanschluss der Familie. Mit der Legende, der Vater hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und eine bevorstehende Haftstrafe wäre nur mit der sofortigen Zahlung einer hohen Kaution abwendbar, übten die Betrüger Druck auf das Kind aus. Aus Angst um den Vater suchte das Mädchen das gesamte Haus nach Bargeld und Schmuck ab und übergab schließlich alles gegen 13:20 Uhr in Bahnhofsnähe im Zentrum von Germering an einen bislang unbekannten Abholer.

Personenbeschreibung des tatverdächtigen Abholers:

Männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, hellbraune kurze Haare, rundliches Gesicht. Er trug einen hellblauen Anzug und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen, die zur Mittagszeit in Bahnhofsnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem oben genannten Schockanruf in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.