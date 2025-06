MITTELFRANKEN. (610) Leitender Polizeidirektor Bernd Wolf hat zum 1. Juni 2025 die Leitung des Sachgebiets E2 für Ordnungs- und Schutzaufgaben im Polizeipräsidium Mittelfranken übernommen und ist damit neuer Chef der uniformierten Polizei in Mittelfranken. Wolf tritt die Nachfolge von Herbert Donner an und verantwortet nun fachlich 30 Polizeidienststellen in der Region. Allein im Jahr 2024 wurden durch die mittelfränkische Polizei knapp 300.000 Einsätze bewältigt, für deren reibungslose Steuerung Wolf nun zuständig ist.



Bernd Wolf ist bereits seit 1982 im Polizeidienst und hat den Beruf von der Pike auf gelernt. Er begann seine Laufbahn in der 2. Qualifikationsebene und bringt aus mehr als vier Jahrzehnten Dienstzeit umfassende Erfahrung aus verschiedensten Einsatzbereichen mit. Zuletzt leitete er fünf Jahre lang erfolgreich die Polizeiinspektion Fürth, wobei unter seiner Führung das hohe Sicherheitsniveau der Stadt gehalten und weiter gefestigt wurde. Zudem verfügt er über langjährige Führungsverantwortung aus seiner Tätigkeit in der Einsatzzentrale des Präsidiums. Polizeipräsident Blöchl bezeichnete Wolf als idealen Nachfolger, der aufgrund seiner breit gefächerten Erfahrung hervorragend für die verantwortungsvolle Aufgabe gerüstet sei.

Durch Wolfs Wechsel übernimmt Polizeidirektor Thomas Renner kommissarisch die Leitung der Polizeiinspektion Fürth und verantwortet damit die Sicherheit von etwa 132.000 Einwohnern. Renner leitete zuletzt erfolgreich die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg und bringt umfassende Führungserfahrung mit, unter anderem aus seiner Tätigkeit als stellvertretender Leiter der Polizeihubschrauberstaffel.



Erstellt durch: Andreas Gramlich